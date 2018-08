Oui je sais le titre fait peur mais laissez-moi vous expliquer.Vous le savez tous surement mais le projet de RE 2 REmake était a la base une idée d'un petit studio indé italien, invader games, le projet sera annulé par la suite par Capcom pour finalement le faire eux-mêmes avec beaucoup plus de moyens.Malgré tout, des membres de Invader games seront invités chez Capcom pour leurs demandés leurs visions et leurs versions de Resident Evil 2 nouvelle génération (leurs noms seront même a la fin des crédits du Remake de Capcom, la classe les gars).Et c'est la que ça commence a devenir intéressant, la phase de gameplay de l'E3 2018 dans le RPD avec Leon ressemble énormément a la phase de gameplay du projet du Remake du studio italien.On retrouvera donc ce côté très horrifique avec cette pénombre omniprésente, le courant a réactivé dans le commissariat ( des fusibles dans la version 2018 de Capcom), la caméra a la RE 4 et non les angles fixes des anciens volets, le changement de l'apparition du licker et de sa fenêtre etc etcLe Remake de Invader Games :Le Remake de CapcomInvader Games avait confié a Capcom également une idée d'un mode jouable en ligne après les crédits, avec Nemesis jouable qui traquera 4 survivants (joueurs) dans le RPD. A la manière d'un Dead by Daylight.Il y a quelques jours, Capcom avait confirmé la présence d'un mode Bonus qui apporterait beaucoup de rejouabilité, et si ça serait ce mode?Voici une vidéo de gameplay de ce mode de Invader Games a l'époque :Personnellement j'aimerais beaucoup, c'est un mode bonus qui se prête bien au jeu, puis dead by daylight fait un super succès en streaming, ce mode bonus peut vraiment cartonner auprès d'un nouveau public, mais je vois pas du tout le Nemesis jouable mais plus MR.X, bah oui il est évident que Capcom garde la star-monstre pour un remake du 3, ça serait un terrible gâchis de mettre Nemesis dans le Remake du 2 car le remake du 3 prendrait un sacré coup, puis les animations et tout de MR.X sont déjà faites dans la campagne, c'est un gros gagne temps pour Capcom.Et vous sinon, vous en pensez quoi d'un mode comme ça dans ce Remake?