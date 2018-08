Voici quelques exemples assez parlant des bienfaits des futurs patchs en beta One X sur la Master Chief Collection .



Même sur un écran 1080p on voit bien le coté plus saisissant de l'image , c'est hyper propre .



Définition , LOD , Ombrages , Textures , Filtres , Géométrie qui semble meilleur (Tesselation améliorée ?) , le top !



Cette vidéo très bien réalisée est assez équivoque (très bonne chaine au passage !) :







Halo 4 (encore des légers problèmes de Clipping visiblement mais...qui devrait être réglés ) , ça tue :







La chaine : https://www.youtube.com/channel/UCCV8Mj59PZkf3ON_U8q4n7g