Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Un comparatif peut être visionné ici :On peut constater que le développeur souhaitait un ton plus mature et plus sombre par rapport au premier Red Dead Redemption, des mouvements plus dynamiques en termes d’objets et de personnes à l’écran, et une distance d’affichage globale beaucoup plus grande. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://www.gamepur.com/news/29608-red-dead-redemption-2-graphics-comparison-evolution.html