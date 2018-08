Lors dua annoncé sa nouvelle architecturequi sera sur ses futures cartes graphiqueset fort possible aussi sur les prochainesLes GPU exploitant cette nouvelle architecture seront donc les premiers à être taillés pour le "Ray-Tracing" :. Ces derniers sont capables de 10 GigaRays/s et offrent une accélération des opérations de Ray-Tracing 25 foissupérieur à ce que proposait. De plus, cette architecture introduit desLesauront une surface de 754 mm2 avec pas moins de 18,6 milliards de transistors (Pascal c'était 471 mm2 avec 11,8 milliards de transistors). Jusqu’à, Turing peut délivrer jusqu’àEt bénéficiera d'un nouveau système de cache unifié avec une bande passante annoncée deuxfois plus rapide que la génération précédente.Autre nouveauté est l'utilisation de mémoire, qui sera donc la nouvelle norme chez les verts.Ce n'est pas tout,nous donne rendez vous le 20 août à lapour le lancement desbasée sur l’architecture de, Vous pouvez voir le teaser ici :On remarque bien à :0:21 > Un dissipateur de type blower0:40 > Apparition de RoyTeX = RTX0:42 > Xtreme et Ray discutent avec Zenith20 (20 series)0:43 > AlanaT (Alan Turing) en indiquant les coordonnées GPS de la ville de Cologne0:44 > RoyTeX parle avec Not_11 (Clairement pas 11)0:45 > Mac-20 (20 series) et Eight Tee (soit 80 en anglais)0:53 > L'apparition dans l'ordre de ces chiffres 2,0,8,0