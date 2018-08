Mon Bordel Perso

Bonjour à tous !



J'ai besoin de l'aide de la communauté de gamekyo ! plus particuliérement les développeurs web.



Pour un gros projet perso, je désire basculer de notre traditionnel base de données MySQL vers PostgreSQL.



J'ai installé Laragon (semblable à WAMP) et comme framework PHP j'utilise Laravel (que j'adore !).



J'ai suivit ce tuto pour ajouter PostgreSQL à Laragon.

https://forum.laragon.org/topic/861/tutorial-how-to-add-another-postgresql-version



Apparemment, le serveur se lance. Mais lorsque je lance pgAdmin 4 (l'équivalent de phpMyAdmin pour PostgreSQL) ben j'ai cette erreur : "the application server could not be contacted"



Si quelqu'un a une solution, son nom sera synonme de félicité sur 7 de mes génération d'enfants ;-)