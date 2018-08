Voici une Information concernant entre autres la 3DS et la Nintendo Switch :Nintendo a depuis la NES écoulé 300,54 millions consoles de salon :- NES : 61.91 millions- SNES : 49.10 millions- N64 : 32.93 millions- GameCube : 21.74 millions- Wii : 101.63 millions- WiiU : 13.56 millions- Switch : 19.67 millionsEt 427,11 millions de consoles portables :- Game Boy : 118.69 millions- Game Boy Advance : 81.51 millions- DS : 154.02 millions- 3DS : 72.89 millionsCe qui porte le total à plus de 727,65 millions de consoles vendues. Un chiffre impressionnant...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-sells-over-727-million-consoles-in-its-lifetime/

posted the 08/14/2018 at 07:03 AM by link49