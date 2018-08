Playground Game on dit vouloir faire des missions scénarisés pour Forza Horizon 4 ( un peu à la manière de Sea of Thieves ils comptent chaque semaine ajouter des événements ainsi que changer les saisons pour qu'aucune ne soit identique à une autre ) et il se pourrait bien que l'un de ces événements soit un événement Halo ( faisant certainement référence à Halo Infinite )C'est donc GamerZone qui est à l'origine de ce leak ( bien évidemment ce n'est pas confirmé par Playground donc cette rumeur est à prendre avec des pincettes) la mission consisterait à conduire un Warthog à un point d'extraction afin d'éviter une explosion nucléaire massive. Les "pélicans" et les "banshees" voleront dans les airs, effectuant diverses cascades et se livrant éventuellement à des combats. A noter qu'il y aurait également un skin du Master Chief à débloquer.