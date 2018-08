Banner of the Maid, le T-RPG chinois basé sur la revolution française revient dans un nouveau trailer. Le jeu sortira sur PS4 et Switch en plus de la version PC.Le personnage principale sera Pauline Bonaparte (soeur préférée de Napoléon qu’elle soutint jusqu’à la fin), qui sort d’une académie militaire et qui va se retrouver mêlée à la Révolution alors qu'elle part rendre visite a son frere.Sortie prevue cette année.