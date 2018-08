Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Amazon UK vient de lister 7 jeux sur Nintendo Switch, et deux jeux Pokemon sur 3DS, en précisant pour les jeux Nintendo Switch qu'ils ont été récemment annoncés lors d'un événement spécial. On sait que Nintendo sera à la Gamescom. Ils seront peut-être annoncés à ce moment là, ou durant un prochain Nintendo Direct...Source : https://nintendosoup.com/amazon-uk-lists-multiple-switch-and-3ds-placeholders/

posted the 08/13/2018 at 08:14 PM