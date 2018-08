Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Les équipes sont composées de 3 personnages : le Pilote et deux Lames.Contrairement au jeu principal, où vous pouvez librement changer de Lame, même d’un pilote à un autre, les équipes ici sont fixes, de sorte que le lien et la coopération entre le Pilote et ses deux Lames sont la clé de la victoire.Pour rappel, cette extension sera disponible le 14 septembre pour ceux ayant pris le Season Pass puis le 21 septembre en boîte...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1028899205102755841

posted the 08/13/2018 at 11:22 AM by link49