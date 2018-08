Alors que la sortie de Monster Hunter World sur la plateforme de téléchargement du géant chinois s'annonçait comme un événement pour de nombreux joueurs, un message annonçant son retrait immédiat vient calmer tout le monde. Le titre a en effet été retiré du catalogue de WeGame car il "n'est pas en accord avec les critères des autorités de régulation et les règles imposées", ce qui laisse donc penser que c'est bel et bien le gouvernement qui est à l'origine de cette disparition. Une situation toujours aussi difficile pour l'industrie vidéoludique en Chine puisque l'état n'a plus délivré de droit de diffusion à un jeu depuis le 28 mars dernier.

Who likes this ?

posted the 08/13/2018 at 11:11 AM by guiguif