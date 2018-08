Au début c'était plus une blague, possiblement un clin d'oeil aux enflammés de Twitter, mais en fait ça pourrait être sérieux. Sakurai est connu pour troller et teaser pas mal de choses ces dernières années. Et le trailer de King K.Rool le montre explicitement son tempérament farceur avec le public.Je ne suis pas pour personnellement car je préfère voir Impa et Tingle s'il le fallait pour représenter leur franchise, mais d'après les intéressés qui ont comparer les couleurs, les 2 chaines pourraient correspondre à Skull Kid au travers des personnages de Taël et Taya les deux fées qui accompagne Skull Kid dans le jeu The Legend of Zelda: Majora's Mask et qui ont donc le même ton de couleur. Skull Kid n'a toujours pas été montré comme trophée-aide.Autre potentiel indice hier, Sakurai publie sur son compte Twitter une capture d'écran du jeu avec le Rathalos face Marth, Shulk et Link les 3 épéistes principaux. Le hasard peut être totalement fortuit ici, mais certains ont remarqué que l'angle de caméra ça s'inspire de Golden Sun où les combats étaient en vue dynamique 3/4 sur le coté. Vlad est un des personnages très demandés en occident, du fait que les 2 premiers Golden Sun sur Game Boy Advance ont été très bien reçu par la critique, sans que la série soit populaire pour autant. Sans parler que c'est une capture d'écran du site web, la page sur les nouveaux trophées-aide. Vlad est un des rares personnages auquel on s'était étonné de son absent comme Trophée-Aide dans SSB4 sur Wii U et 3DS.Le SSBU Direct a révélé 5 personnages dont 2 de Castlevania de Konami. Dans le trailer de Castlevania, on pouvait voir Luigi avec un tout nouvel aspirateur niveau design...Et si Nintendo teasait de nouveaux jeux à travers ce 5e opus ? Un Luigi's Mansion 3 est très demandé, encore une fois, en occident. Dans les faits passés, Nintendo l'a toujours fais depuis Brawl où des éléments comme Little Mac en trophée-aide ont précédé des jeux comme Punch Out sur Wii, il y a plein de similarité comme ça. Mais là on parle alors que le jeu n'est pas encore sortie, c'est assez nouveau ce qui va certainement vous diviser dans les commentaires. Cependant, je pense que pour accompagner Vlad dans Smash Bros un Golden Sun 4 serait logique et les deux marcheraient en synergie (Smash Bros ferait de la pub pour la série et le jeu), on sait que Camelot veut développer un 4e opus. C'est peut être dans les tuyaux enfin depuis le temps.