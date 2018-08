Quand j'ai vu la présentation de 6min je me suis dit que Rockstar avait encore franchi un cap et à amener le realisme a son paroxisme dans le monde du jeux vidéos ! Ca ma frappé comme la plupart des gens qui ont regardés la série WestorldLes phases ou Arthur doit faire un choix avec chaque pnj qu'il croise, ce qui l'amenera à une histoire qui changera son futur dans le jeux vidéosL'atmosphere que dégage le jeux est poignante ! On pourrait croire que le jeux à été tiré d'un fait historique véridiqueCette scene résume parfaitement la ressemblance avec le monde virtuel crée ! Tout comme la vie humaine, les jeux sont le reflet de cette boucle que l'on vit au quotidien...Attention Spoil !Hate de voir cette univers ou l'on ne fera qu'un avec le protagoniste et son universL'attente est longue mais le jour j sera mémorable ! Stay strong... Stay With ME