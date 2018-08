En ce moment ça bouge pas mal du coté de la scène Dreamcast. Demul a était mis à jour en novembre 2017, Reicast sort de son sommeil et puis on a le petit nouveau, Redream qui risque bien de volé la vedette. Certains disent qu'ils risque bien d’être le meilleur émulateur Dreamcast si il continue ainsi. Voici un tuto vidéo pour configurer cet émulateur Pour ceux qui cherchent des romset Dreamcast, il faut voir du coté des team TOSEC ou REDUMP

posted the 08/12/2018 at 02:29 PM by sussudio