Yosh les amis,



je vous partage aujourd'hui une petite vidéo assez fun sur Metal Gear Online 3 en cloak and Dagger (TSNE pour les vétérans de MGO 2).



Dans ce mode il y a deux équipes, une avec des armes létales et l'autre en mode camouflage optique et avec des armes non létales. Leurs buts et de voler deux drapeaux que l’autre équipe protège. Les rôles s'inversent lors de la seconde manche.



La discrétion est roi dans ce mode, surtout que les joueurs dans les deux équipes n'ont qu'une vie par Round.



Ma stratégie a moi consiste a campé tout simplement (oui je sais c'est très vilain) devant un des deux drapeaux pour zigouiller un voleur, et en tant qu'infiltrateur, je m'infiltre et je pose une tonne de piège tout autour d'un des deux drapeaux, je déclenche ensuite l'alarme du drapeau pour que tout le monde se ramassent mes petits pièges, ma stratégie va foirer lors du second round mais vous allez voir que le dernier survivant de mon équipe va faire une esquive légendaire pour gagner.



Bravo a lui, et bon visionnage a vous !



I'm no Hero, Never was, Never will be...





Metal Gear Online 3 - V has come to