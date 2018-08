C'est à l'occasion de la QuakeCon 2018 que Bethesda Softworks et id Software ont officialisé le développement de DOOM Eternal sur PC, PS4, Xbox One et, last but not least, Nintendo Switch. Une bonne nouvelle pour la console de Nintendo qui montre que Bethesda continue de la soutenir. Au programme, de nouveaux monstres démoniaques, de nouvelles armes dont un super fusil-grappin, plusieurs endroits différents à visiter et de nouveaux modes. Le jeu utilisera le nouveau moteur "idTech 7" et la version Switch devrait toujours être développé par Panic Button (si on en croit leurs tweets humoristiques qui ont suivi l'annonce du jeu...) En attendant d'autres détails, à commencer par la date de sortie du jeu, retrouvez quelques images de DOOM Eternal et surtout du gameplay en vidéo sur cette page