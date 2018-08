Le Ubistore propose dès maintenant, une série de sérigraphie exclusive sur le store, des jeux Assassin's Creed, For Honor, Watch Dogs et Far Cry.Chaque imprimé est numéroté, estampé et signé par Marie Bergeron.Chaque imprimé coute 69.99€, mais une offre est possible pour les 4 à 249.99€Exclusivité Ubisoft Store15 '' x 20.5 '', sans cadrePapier Stonehenge - 100% cotonSérigraphiéEn relief avec le logo UbisoftNumérotés de 100 à 500Signé à la main