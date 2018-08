Ayant eut un écran Sony Bravia depuis 8 ans sans aucun problème et que j'ai donné à ma soeur pour qu'il finisse sa vie tranquille. Je compte prendre un écran 4K Oled toujours chez Sony, je mettais arrêté sur le modèle A1 puis après sur l'AF8 mais finalement il y a l'AF9 qui arrive. Je vais sûrement voir pour celui-là enfin on verra le prix surtout. Pour voir ces specifications, c'est ici . Pas encore d'idée pour le prix, ça sera surement fin août ou septembre que l'on en saura plus. Cet écran sera surtout pour le jeu et bien sûr pour les films. Bien ou bien l'écran?