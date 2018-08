Skipmore, le studio derriere Kamiko et la saga Fairune ne compte pas lacher la Switch puisqu'ils annoncent que leur prochain jeu en développement s'appellera Transiruby et que ce sera un Metroid-like avec pas mal de puzzles.Sortie prévue en 2019.Trailer a 55:45.

posted the 08/11/2018 at 04:20 PM by guiguif