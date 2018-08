Bonjour,



Je souhaite précommander Spider Man PS4 à 59€99 sur Cdiscount (-15€ avec le code JEUNES si on s'abonne au CDAV, il y a 15 jours gratuit), donc 44€99. Est ce que je peux précommander le jeu, puis une fois ma commande validée, je me désabonne pour ne pas payer les 29€ par an (CDAV), la précommande passera tout de même en livraison express chronopost gratuite le jour de sa sortie le 7 Septembre ?



Ils ne vont pas me facturer l'abonnement ou les frais de port lorsque le jeu va sortir car je ne serai plus membre CDAV au moment de sa sortie ?



Et seconde question HS, je viens de tester mon google chromecast, si j'en achète un second, est ce que je peux utiliser le même abonnement mycanal et utiliser deux chromecast simultanément avec le même abonnement mycanal ?