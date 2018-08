Voilà j'ai craqué ,je me suis enfin acheter le psvr pour profiter de ma pro au max .Et pour l'instant je suis conquis .J'ai tester gtsport, que j'ai trouvé sans plus par contre Skyrim est juste énorme avec et wipeout envoie du lourd avec le casque de sony .Cet après midi je vais me prendre re7 et j'espère que sony donnera encore des jeux vr avec le psplus.