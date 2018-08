Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Au début du mois, Son Goku a été répertorié comme combattant dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate sur le site officiel d’IMDB. Cela a suscité de nombreux espoirs parmi les fans de Dragon Ball, qui souhaitent voir Son Goku représenté dans Super Smash Bros. Ultimate. Malheureusement, Sean Schemmel, l’acteur qui double Son Goku dans sa version anglaise, a confirmé qu’il n’avait pas été contacté par Nintendo pour enregistrer sa voix dans le jeu et qu’il était également perplexe…Source : https://nintendosoup.com/goku-voice-actor-im-confused-why-nintendo-hasnt-approached-me-for-super-smash-bros-ultimate/

posted the 08/10/2018 at 05:03 PM by link49