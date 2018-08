Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Petit récapitulatif des Informations parues cette semaine sur le site officiel. On commence avec l'Objet le Bombinet. Il est possible de porter le Bombinet avec le bouton A et de le relâcher pour qu'une explosion se produise 1,5 seconde plus tard. Vous subirez moins de dégâts en vous éloignant, mais si vous êtes sur le point d'être pris dans l'explosion, il faut fuir. Place ensuite à quelques vidéos, avec deux bandes-annonces :Issues du Super Smash Bros. Ultimate Direct de mercredi :Puis place à des Combattants :Samus possède trois projectiles différents pour tenir ses adversaires à distance : son super tir, son missile et sa bombe, . Une fois chargé complètement, son super tir devient une arme redoutable. Son Smash final est un large rayon laser pouvant être orienté vers le haut ou vers le bas.Simon Belmont est le protagoniste de Castlevania. Il se sert de son fouet sacré, le Tueur de vampire, pour effectuer des attaques smash de longue portée. Il peut utiliser également la hache, l'eau bénite et la croix comme projectiles.King K. Rool possède des attaques de longue portée, comme tromblon, et ses contre-attaques telles qu'attaques ventrales, en font un combattant polyvalent. Son Smash final est le Blast-o-Matic, une arme créée à l'origine dans le but de détruire l'Île de Donkey Kong. Et pour finir, une musique :Le titre "Bloody Tears / Monster Dance" rassemble aux thèmes du jour et de la nuit du jeu Castlevania II : Simon's Quest. Cette version est signée Michiko Naruke. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.smashbros.com/fr_FR/blog/index.html