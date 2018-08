bonjour après plusieurs match sur la démo de PES 2019 je peut dire que je me suis pris une claque déjà graphiquement et surtout le gameplay qui est beaucoup moins robot que dans les anciens pes des gardiens qui réagisent très vite et je termine sur des 1-0,2-1 pas comme FIFA ou les scores ce termine par des 6-3, 5,2 et je me suis dit je vais voir si les autres joueurs pro et youtubeur pro fifa si ils pensent la même chose et je peut vous dire que beaucoup de gens on aimé le PES alors le retour du ROI ce que j'ai pu aussi voir dans les préviews de fifa 19 c qu'il ya pas beaucoup de changements par rapport au 18 aie!! et c plus rapide #fastandfurious et toujours les frappes qui reviennent sur l attaquant et le gardien au fraise les frappes de loin toujours téléguidés. Je suis un pro fifa depuis le 14 jai jamais acheté un pes mais cette année je pense que beaucoup de gens vont réfléchir et c pas des cartes pokémon avec des couleurs sur FUT que ca va marché cette année. Ce que je peut aussi vous dire sur PES 2019 j'ai remarqué que après plusieurs partie pas ressenti de Script et l'attaque est bien égale à la défense et dur à marqué , les frappes de loin sont beaucoup plus difficile et surtout un ressenti que j'ai perdu dans les jeux de foot content de marquer un but ce qui change de FIFA 18! dite moi dans les commentaires votre ressenti et si vous êtes près à voir de l'autre coté si l'herbe n'est pas mieux ailleurs !!!!