News Jeux

Bonjours à tous !



Selon une derniere rumeur, la communauté a ainsi relevé que quinze noms de Pokémon ont été déposés en tant que marque par Nintendo au Japon. Cependant, les créatures concernées par des Méga-Évolutions avant leurs annonces dans Pokémon X et Y ont eu le même cas de figure.



Il y aurait donc 15 nouveaux mega evolution pour Pokémon: Let's Go, Pikachu et Évoli : Grolem, Mackogneur, Raichu, Lippoutou, Staross, Kicklee, Tygnon, Arbok, Smogogo, Persian, Dracolosse, Aquali, Voltali, Pyroli et M. Mime.