Super Smash Bros Ultimate comporte actuellement 100 stages, excluant du total les 2 versions de Champs de Bataille et Destination Finale. A moins que ce nombre soit défnitif, d'autres stages pourraient être annoncer avant la sortie du jeu accompagnant les prochains nouveaux personnages (et Sakurai veut présenter tous les personnages jouable avant la sortie du jeu).Cependant il a été précisé que certains stages ne seront pas pris, par manque de popularité. Je vous ai mis la liste des stages qu'on ne verra pas dans Super Smash Bros Ultimate plus bas, mais je voulais d'abord revenir sur 2-3 stages en particulier :C'est vraiment le stage où je comprends pas pourquoi il n'est pas de retour. Ok, il y a déjà Mute City en version SNES de SSB4, mais pourquoi ne pas avoir ajouté cette version là en plus, comme on a Brinstar et Profondeur de Brinstar ? Ok on a Port Town qui est le lieux de naissance de Falcon, mais Mute City c'est quand même la ville la plus importante de la série et avec des circuits iconiques depuis le premier opus. Symboliquement c'est quand même dommage je trouve de ne pas avoir ce stage de présent.Et pitié, mettez une musique de Port Town sur le stage en question...Alors c'est un stage WTF que je trouve juste dommage de ne pas avoir remis pour le délire qu'offre ce stage.C'est dommage de ne pas avoir mis le seul stage issu du jeu Donkey Kong Jungle Beat quand en plus on change le FS de Donkey Kong pour coller à ce même jeu. D'autant plus encore que les développeurs ont rajouté le fait de pouvoir attaquer depuis une échelle, donc à quoi ça sert si il n'y a encore moins de stages avec cette feature ?Et je trouve d'autant plus dommage de sucrer un des 2 seuls stages des Ice Climbers, l'original sur SSBM. Ils ont le point commun d'être les 2 seuls stage à scrolling vertical, ça peut s'expliquer par là, mais j'y crois moyen.Là encore, après Mute City de Melee, je ne comprends pas, je comprend pas pourquoi on en a réduit Donkey Kong à 3 stages de 64 et Melee en plus de 75M l'hommage au jeu d'arcade/NES. Ce stage de Donkey Kong Country Returns était vraiment original et faisait honneur à la série avec les tonneaux qui envoyaient à l'autre bout du stage.Je pourrais mentionner aussi Planète Zebes de SSB64 ainsi que Station en Orbite qui était issue de Star Fox Assault et graphiquement était pas mal.Je suis en revanche agréablement surpris que de stages comme Hanenbow (du jeu Electroplankton) ou Pictochat 2 aient été repris pour l'occasion. Après Pilotwings et Wrecking Crew sur SSB4, j'aurais vraiment kiffer un stage Snipperclips dans SSBU histoire de boucler la boucle dans les univers étandus de Nintendo sur Smash Bros...N'hésitez pas à me dire si j'ai fait un oublie/erreur dans la liste.- Planète Zebes (Metroid)- Secteur Z (Star Fox)- Royaume Champignon Melee (Super Mario)- Poké Flotte (Pokémon)- Mute City (F-Zero)- Montagne Icicle (Ice Climber)- Espace 2D (Game & Watch)- Cascade à Rebours (Donkey Kong)- Espace 2D 2 (Game & Watch)- Pictochat- Route Arc-en-Ciel (Super Mario)- Pac-Maze (Pac-Man)- Jungle Déjatée (Donkey Kong)- Woolly World (Yoshi)- Pyrosphere (Metroid)- Portail en Orbite (Star Fox)- Miiverse