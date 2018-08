Voici une Information concernant le jeu Okami HD :Gamekult a testé cette version, et lui attribue la note de 8/10. Pour rappel, cette version sortira sur l’eShop, mais pas en version physique, demain…Source : https://www.gamekult.com/jeux/okami-3010003566/test-switch.html

posted the 08/09/2018 at 04:53 PM by link49