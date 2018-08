C'est le 4 décembre 2018 en Europe et en Amérique du Nord que les deux jeux de rythme, Persona Dancing 3 & 5 arriveront.Une éditionsera disponible sur PS4 en boîte, et ensur PS Vita.Elle contient : Persona 3 Dancing in Moonlight, Persona 4 Dancing All Night, Persona 5 Dancing in Starlight et contiendrait aussi un artbookau prix de 69,99€.