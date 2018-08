Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Comme promis, Rockstar et Take-Two dévoile une nouvelle vidéo du jeu :Si vous voulez voir ça en résolution 4K :Le jeu tourne sur Ps4 Pro. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://www.resetera.com/threads/red-dead-redemption-2-official-gameplay-video-tomorrow.60727/

posted the 08/09/2018 at 03:01 PM by link49