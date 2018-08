Films

Casse-Noisette et les Quatre Royaumes

Creed II

The Nun

Once Upon a Time in Hollywood

Bumblebee

Laurel et Hardy

Série

House of Cards

The Witcher

DC Universe

Batwoman

En vrac



Bonus

Nouvelle édition, pour "En vrac" avec aujourd'hui, des infos sur les films et séries.Une affiche et un teaser, pour le film Casse-Noisette et les Quatre Royaumes .Dans cette adaptation cinématographique live du plus célèbre des ballets de Tchaïkovski, on suit les aventures de Clara, une jeune fille qui a perdu les traces de sa mère. A Noël, elle reçoit néanmoins une poupée Casse-Noisette qui va l'entraîner dans un monde de magie, peuplé de soldats en pain d'épice, mais qui fait surtout face à une guerre fratricide.Au casting, nous retrouvons, Mackenzie Foy, Morgan Freeman, Keira Knightley et Helen Mirren.Sortie prévue le 28 Novembre au cinémaNouvelle photo du film Creed II, avec toujours Michael B Jordan dans le rôle du fils d’ApollonEmpire prépare un gros dossier sur le film.Sortie du film le 21 Novembre au cinémaEncore du Empire, avec cette fois une photo du film The Nun, Spin-off des Conjuring.Margot Robbie, se dévoile dans le rôle de Sharon Tate, pour Once Upon a Time in Hollywood.Elle se glissera ainsi dans la peau de la défunte actrice assassinée par Charles Manson en 1969 alors qu'elle était enceinte.Le film est attendu en salle en Juillet 2019, tout juste avant le cinquantième anniversaire des meurtres de MansonUne nouvelle affiche pour le film Bumblebee. Ainsi qu'une photo d'Empire, toujours au top.Le film est réalisé par Travis Knight, au casting, nous retrouvons, Hailee Steinfeld, John Cena (what!! ), Jorge Lendeborg Jr., Rachel Crow, Pamela Adlon, Jason Drucker, Abby Quinn, Grace Dzienny, Ricardo Hoyos, Kenneth Choi et Stephen Schneider.Sortie en salle le 26 décembre 2018Une première photo pour le biopic (ok, pas le bon terme mais je connais que lui)du duo le plus célèbre du cinéma des années 20-30.Au casting, John C. Reilly et Steve Coogan.Laurel et Hardy ont eu plus de 100 films à leurs actifs, durant leurs 25 ans de carrière.Le film sortira en Janvier 2019 en Angleterre, pas encore de date pour chez nous.Enfin, une date de sortie pour la dernière saison de House of Cards. Elle arrivera en exclu sur Netflix le 2 Novembre.Malheureusement, nous ne connaitront pas le sort de Franck Underwood, car Kevin Spacey, ne sera pas dans cette saison.Henry (Clark Kent/Superman) Cavill, veut jouer le rôle de Geralt de RIve dans la série The Witcher.Pourquoi pas !!Affiches des futurs films animées DCL'actrice qui incarnera Batwoman à enfin été révélée, il s'agit de Ruby Rose. Elle a jouée dans Orange is the New Black.-Disney, ne souhaite pas utiliser le script de James Gunn, pour les Gardians de la Galaxie vol. 3-AHS, retour des actrices Taissa Farliga, Gabourey Sidibe, Stevie Nicks, Lily Rabe et Frances Conroy pour la saison 8Jessica Lange fera elle aussi son retour-Daredevil arrivera peut-être en fin d'année pour sa saison 3-Dave Baustista annonce qu'il quittera les Gardiens de la Galaxie vol. 3, si Disney ne valide pas le script de James Gunn-La série Star Wars de Jon Favreau, comptera 10 épisodes pour un budget de 10 millions chacun.-Vin Diesel, annonce que la production du film Bloodshot à commencé-Le vilain du film Birds of Prey sera Black Mask-Une suite au film Space Jam est actuellement en chantier. Les frères Russo sont aux commande de cette suite.-Chris Rock fera parti du casting de la saison 4 de Fargo-La série The Affair est renouvelée pour une cinquième et dernière saison-Matt Damon et Ben Affleck prépare un fillm sur une énorme arnaque de jeu à gratter Monopoly de McDonald-Rebecca Ferguson rejoint le casting de Men in Black-Sony, prépare un film sur Kraven le chasseur avec le scénariste d'Equalizer 2-La moustache d'Henry Cavill est presque devenue un problème de 3 millions de dollars pour la Paramount (info nul, mais elle traine dans mon téléphone depuis des lustres)Mathilde quitte FanZoneC'est tout pour aujourd'hui