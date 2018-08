Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Bandai Namco a tenu une conférence pour ses derniers résultats financiers. Pendant l'événement, la société a commenté son soutien sur Nintendo Switch. Bandai Namco a déclaré que la création de jeux sur Nintendo Switch nécessite une approche différente de celle de la Ps4 et de la Xbox One. Cependant, la console est idéale jouer n'importe quand, n'importe où et avec n'importe qui. L'entreprise est donc disposée à fournir davantage de jeux ultérieurement...Source : https://nintendoeverything.com/bandai-namco-switch-excels-at-igniting-play-willing-to-provide-more-games/