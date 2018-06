Encore une année passée sans nouvelles infos du projet Wild de Michel Ancel, mais le projet est bel et bien vivant selon l'intéressé (en témoigne un commentaire du 31 Mai de sa part sur instagram), il dit simplement que cela prend plus de temps que prévu principalement à cause de soucis techniques qui entachent la qualité du jeu, mais que le jeu est toujours bel et bien en cours de route),



voilà c'était la petite info du jour pour ceux qui attendent éventuellement ce jeu



ps: vidéo de présentation juste pour le plaisir :d