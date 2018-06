C'est un truc de fou graphiquement, les nouveautés, les animations, l'ambiance horrifique, la mise en scène et tout c'est juste sublime.Bordel c'est super gore en plus c'est trop cool après la non violence du 5 et du 6.C'est aussi gore que le 7eme voir plus.Que c'est beau bordel mais que c'est beau quand Leon se fait attraper par les zombies ou le cadavre dans le couloir du LickerGOTY 2019 d'avance. Respect Capcom.