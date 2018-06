Je suis étonné de pas voir ces informations relayées donc je m'y colleLors d'une démo présentées à quelques chanceux, pas mal d'informations ont pu être livrées sur ce que nous réserve le prochain From Software et à quel point il compte casser de nombreux codes de la série des Souls et de Bloodborne.En vrac :- Hidetaka Miyazaki a décidé de se focaliser entièrement sur une expérience solo dans ce nouveau titre. Ça veut donc dire aucune customisation du héro en début de partie et pas de composantes multi, l'idée étant de s'affranchir d'un grand nombre de contraintes.- Un arbre de compétences permettra de customiser le style de combat que l'on souhaite adopter.- Le nouveau système de combat répond au nom de "Clash of Swords" et se base sur des postures. Un blocage permet d'éviter de perdre de la vie mais fait perdre la posture du personnage et le laisse vulnérable. En revanche, un blocage réalisé au bon moment fait perdre la posture de l'ennemi et permet de réaliser de puissantes contre attaques.- Des symboles kanji peuvent apparaître au dessus du personnage et ont diverses fonctions. L'une d'elle est de prévenir d'une attaque spéciale imminente de l'ennemi : utile pour les attaques ne pouvant être bloquées et obligeant le joueur à sauter (car oui on pourra sauter).- Nouveau système de résurrection, illustré dans le trailer de présentation, permettant d'attaquer par surprise les ennemis naïfs pensant en avoir fini avec vous. Pas beaucoup d'information complémentaire à part le fait que le nombre de résurrections sera limité (encore heureux...). Le fait de mourir sera donc un aspect tactique à prendre en compte en combat.- La prothèse remplaçant le bras gauche du héros pourra être équipée d'un grand nombre d’outils utiles en combat. Le trailer montre le grappin, l'espèce de bouclier pliable façon éventail (désolé j'ai pas trouvé de meilleur terme ^^), une hache particulièrement efficace contre les boucliers et les pétards déstabilisants. Peuvent en plus être listés des lancers de shiruken et une torche (visible sur la jaquette). Ces outils peuvent être utilisés en duo avec le katana : La torche permet par exemple de réaliser des coups de katana enflammés.- La scène finale avec un serpent géant illustre certaines phases de gameplay basé entièrement sur l'infiltration. Ici le but étant de traverser un canyon sans se faire repérer par ledit serpent.Voilà en gros ce que j'ai comprendre des retours