J'avais envie de vous partager la vidéo de JeuxActu qui nous apportent leur point de vu invités presse que je trouve assez intéressant, ça donne bien envie d'être à leur place mine de rien.



Car contrairement à nous qui sommes derrière nos écrans et donc avons subi le manque de rythme au début de la conférence, eux ont vécu une tout autre expérience offert par le constructeur Nippon, je vous laisse découvrir leur impression et ce pourquoi ils jugent que Sony a gagner l'E3, encore une fois de leur vécu sur place.



Puis putain, ça fait du bien d'écouter des gens parler des jeux pour ce qu'ils sont et pas s'insurger sur la violence de TLOU P2 notamment.



Ce que je trouve curieux c'est pourquoi Sony a décidé d'offrir cette expérience "unique" aux journalistes au détriment du grand public en proposant un format pas très confortable pour nous spectateurs.