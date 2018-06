Tous les titres AAA de fin d'année et début d'année prochaine seront optimisés Xbox One X. D'après les dires de beaucoup de journalistes, les différences entre les 2 consoles mid gen de Sony et Microsoft sont vraiment visibles.

Hate de voir tourner Red Dead Redemption 2 sur "The Monster".

En tout cas, le catalogue enfin varié fait plaisir à voir