" Un héros typique est habituellement quelqu’un de l’élite ou une personne avec un background militaire. Sam ne l’est pas. Il est en quelque sorte un travailleur – un véritable professionnel. Quelqu’un avec des compétences semblables à celles d’un ouvrier. C’est quelque chose que vous comprendrez intuitivement une fois que vous aurez joué au jeu et contrôlé Sam. "

Ce jeu est tissé de tous ces nombreux liens et connexions humaines, y compris les liens avec vous, les fans. L’image qui se construit sur cette tapisserie est déjà magnifiquement dessinée dans mon esprit, et elle continue actuellement d’être tissée avec le plus grand soin. Et il est certain que ce sera une image différente de tout ce qui a été vu auparavant. »

Après plusieurs visionnage , arrêts sur image , musique du trailer en boucle ... et vidéo comparatif ( lien ci dessous ) voici les premiers éléments qui ressorts du trailer de Death Stranding :Tout d'abord une phrase de Kojima sur Sam :Sam est un " homme comme nous ". Une personne qui se lève et part au travail et recommence son dur labeur tout les jours . Nous ne connaissons pas encore exactement le travail de Sam. Il porte ! Sam the Porter , il transport des corps , des machines , voyage , travers des montagnes et rivières .. mais dans quelle but ? Rétablir un équilibre ? The Bridges : réunir et relier des mondes , des hommes ...- Same utilise plusieurs tenue selon sa mission ( et son monde ou il doit s'adapter ? )- il dispose de matériel electronique , d'un fusil , du foetus et aussi d'une moto ou véhicule pour le précédent trailer- Sam travail en groupe mais devra traversé des long moments seul- Les 5 "entités" n'ont pas l'air maléfique :La tenue du personnage de Léa Seydoux se calme en voyant ces entités après le passage du monstre invisible ou elle se mets en alerte ( pique sur la tenue )- La femme ( Lindsey Wagner ) est la même femme que sur la photo de Sam ( en plus vieille sur la photo )Un esprits qui revient à la vie ? un esprit noir qui chamboule l'équilibre d'un monde ?- Sam entre dans le Death Stranding (le game over , scène dans l'eau dans le troisieme trailer )quand il se fais absorder par les entités noir- Il dispose d'un pouvoir le DOOM ( le cratère qui grandi ) mais il ne peux pas voir les entités , juste les sentir- Il a besoin du bébé pour voir les âmes noir , l'innocence serait t'elle la clé pour vaincre ces ennemis ?Hideo Kojima