Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Nintendo dévoile la box de ce portage du jeu de Square-Enix sur Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu sortira en automne prochain, sans plus de précision pour le moment…Source : https://nintendoeverything.com/the-world-ends-with-you-final-remix-boxart/

Like

Who likes this ?

posted the 06/12/2018 at 08:29 PM by link49