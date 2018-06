Les infos sont toutes fraiches, alors dégusté-Cyberpunk 2077 est un RPG à la première personne-Le jeu se déroulera "à la première personne", mais les cutscenes se dérouleront " à la troisième personne".-Les dommages que vous ferez s'afficheront à l'écran durant les combats.-"C'est une expérience mature, pour une audience mature" explique CDProjektRED-Comme dans The Witcher, vous pourrez récuperer des missions auprès des PNJ avec des options de dialogues dans les conversations.-C'est un monde ouvert où vous devez vous tailler une "street cred". Vous aurez droit à des réductions sur les habits par exemples, ou pourrez accéder à de nouvelles zones.-Le nom du héros/héroines est "V".-Il s'agir d'un monde ouvert sans temps de chargement entre les zones. La conduite se fera en mode FPS.-V, le/la personnage principal(e) peut-être un homme ou une femme-Pendant la conduite (vue à la première personne), l'interface est présente sur le pare-brise.-Dans la démo de gameplay présentée par CD-Projekt, l'interface est "extrêmement discrète" , on voit un tout petit log pour les quêtes, et une boussole lumineuse.-L'interface prend de l'ampleur durant les combats: il y a les noms des ennemis, la barre de vie et ce qui semble être un système de niveau et d'XP.-Les choix que vous ferez auront toujours d'importantes conséquences, sur le moment, mais aussi sur la durée.-Certains obstacles pourront être impossible à passer si vous n'avez pas les skills de hacking nécessaires.-Les phases de tirs sont moins rapide qu'un DOOM mais plus rapides que Fallout 4.-Il y a un système de régénération de la santé via un inhalateur. Il sera en outre possible d'inspecter des objets en détail avec un niveau de zoom élevé.-Il y a eu un combat contre un boss doté d'un exosquelette. On devait se couvrir pour éviter les dégâts et avancer contre des véhicules pour ensuite lui tirer dessus.-Les stats qu'il sera possible de personnaliser à la création de V : Force, Constitution, Intelligence, Réflexes, Technologies et Attitude.-CD à également montré certaines capacités de haut niveau, dont des bras se transformant en épées, et du wall-jumping.-Cycle jour/nuit-Possibilité de combiner les classes-La ville s’appelle Night City, un mix entre San Francisco et LA-L'exploration est encouragée-The Witcher 3 était horizontalement énorme, Cyberpunk lui sera verticalement énorme-Vous pouvez entrer dans les bâtiments (pas tous évidemment)