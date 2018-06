SoulCalibur aura droit à sa version collectorA l'intérieur de cette édition, nous retrouverons-Le jeu-Le Season Pass-La BO en digitale-Une figurine de Sophitia de 35 cmJ'ai pas encore vu le prix mais il faudra compter au moins 100€Désolé, j'ai mis StarLink comme un con[MAJ]Grosse arnaque pour nous, voici le collector US-Le jeu-Un artbook-La BO sur CD-Le Season Pass-Une figurine de Sophitia de 35 cm-Un steelbookFranchement, ça casse les bonbons cette différences entres les US et nous

06/12/2018 at 07:26 PM by leblogdeshacka