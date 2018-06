EA : 2/10 - N’a pas compris ce qu’est un show. - Arrive à nous faire oublier qu'ils ont Star Wars. Square Enix : 3/10 - On n'a pas compris l'utilité au final. Bethesda : 5/10 - Se font porte-parole de jeux solo avec la moitié d'une conf sur le multi. - C'était maintenant qu'il fallait montrer Doom 2. - Une génération sans Elder Scrolls Ubisoft : 6/10 - Correct mais sans surprise Microsoft : 7/10 - Conférence la mieux rythmée - Montre que l'avenir se construit - Mais pour le moment, toujours les mêmes IP - Pas de Fable Sony : 8,5/10 - Sérieux, c'était vraiment utile le coup de la salle ? - Rythme incroyablement mal foutu - Même pas un "au-revoir" - 4 jeux, 4 claques graphiques dans la gueule - Le GOTY 2019 sort le 25 janvier Nintendo : 4/10 - N'ont pas compris que c'était l'E3 - Fire Emblem reporté, Yoshi disparu - Y avait pas un Starfox Grand Prix ? - Même pas de teasing pour l'avenir - On a eu au moins un VRAI Mario Party - Mon Hollow Knight se télécharge

posted the 06/12/2018 at 07:17 PM by shanks