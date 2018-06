En allant checker le site de Smash Bros j'ai vu un détail un peu bizarre !comme vous le voyez il est écrit 66 combattants sauf que actuellement il y en a 65croyez-le ou non mais ce n'est pas un bug car j'ai été voir sur les autres sites US et JP c'est la même histoire. Qui peut être bien ce personnage manquant ?, Je croise les doigts pour que ça soit Rayman et non pas cette pauvre m**** de chez CastlevaniaVIVE RAYMAN