Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Nintendo a dévoilé la jaquette du jeu, qui reprend l’Artwork dévoilé il y a peu de temps. Et voici quelques Images :Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain, sur Nintendo Switch…Source : https://www.amazon.com/Super-Smash-Bros-Nintendo-Switch/dp/B01N5OKGLH?th=1

posted the 06/12/2018 at 06:59 PM by link49