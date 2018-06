La tête des présentateurs du Threehouse à la fin du Direct, j'en connais deux qui ont pensés à postuler chez Microsoft/Sony.

Alors par où commencer, Nintendo vous avez fait le minimum syndical pour cet e3 2018 et vous avez déçu de nombreux fans car vos fans ne sont pas dévoués seulement à une seule de vos licences mais à l’entièreté de votre catalogue et aimeraient en plus voir de nouvelles licences.Ça fait depuis début 2018 que les joueurs Switch réclament des jeux et surtout voulaient connaitre le calendrier des sorties pour le reste de l’année. Et là, on a obtenu une bonne partie du calendrier et il s’avère assez light, au point que je ne suis même pas sûr que Nintendo respecte sa politique d’un jeu majeur par mois.Fire Emblem qui sortira en 2019 mais montré? Pareil pour Pokemon Go dévoilé avant l’e3 mais remontré durant le Direct alors que Mario Tennis Ace qui sort bientôt n‘y était pas?Alors où sont Pikmin 4, le(s) jeu(x) de Retro Studio,...tCet e3 revient enfoncer le clou sur le fait que Nintendo est seul sur sa machine, que les jeux multi deviennent de plus en plus beaux mais ne sortiront jamais rarement chez Nintendo, que la Switch est encore une console pas finie (service en ligne, ergonomie du software, services multimédias, moteurs-tiers,la console virtuelle,...)Nintendo jusqu’à la Gamecube arrivait toujours à pousser ses machines pour qu’au moins un jeu soit la vitrine technologique de ses machines. Aujourd’hui, les équipes Nintendo viennent à peine de finir leur entrainement sur la haute définition alors ne parlons même pas de la ultra haute définition.J’espère juste que la prochaine console de Nintendo sera à niveau par rapport à ses concurrent non pas pour les joueurs/fans mais bien pour que les développeurs aient une totale liberté ce qui bénéficiera aux joueurs comme à Nintendo.D’autant plus que les investissements doivent être réalisés comme Microsoft est train de le faire pour toujours proposer plus de jeux ou de moins de meilleurs qualités.