Voici une Information autour du jeu Metroid Prime 4 :Selon Bill Trinen et Nate Bihldorff, si le jeu Metroid Prime 4 n’a pas été dévoilé, c’est parce qu’il est encore en développement. Nintendo a montré des choses car ils étaient prêts à les montrer. Et quand Nintendo estimera qu’ils sont prêts à montrer Metroid Prime 4, ils le feront, pas avant. Enfin, à la question : Plus qu'un logo? Ils ont répondu que le plus important à l’heure actuelle est de se concentrer sur le court terme. Nintendo aura plus à partager sur le jeu Metroid Prime 4 quand ils auront quelque chose qui va impressionner les joueurs…Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-on-why-metroid-prime-4-isnt-at-e3-2018/