[pos]...Mais j'ai trouvé ça au Super U du patelin près de la plageVous vous souvenez quand Nintendo avait de l'intérêt ? J'espère qu'il y aura des tiers sur Switch en 2018 et 2019 parce que là...PAS DE METROID PRIME 4 ??? Ah, mais ils ont montray Ridlay...15€QUINZE EUROSOn peut le trouver à 20€ sur le Net.Ou à 35.Ou à 40.Ou à 45.PutainJe devrais me mettre à les revendre en fait...Je rigole, j'ai trop de jeu vintage à refourguer avant de me séparer de toutes ces merveilles. Faudra que je fasse une photo de famille de toutes les merveilles neuves sous blister que j'ai dégotées[/pos]