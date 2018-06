Voici le Résumé de la Conférence Nintendo de l’E3 2018 :Daemon X Machina a ouvert le bal.Xenoblade Chronciles 2 : Torna - The Golden Country sortira en septembre.En achetant un Poke Ball Plus, vous obtiendrez un Mew.Super Mario Party est prévu pour le 05 octobre 2018.Fire Emblem : Three Houses est lui prévu pour le printemps prochain.Fornite a été officialisé.On passe ensuite aux jeux Indies.Octopath Traveler aura droit à une nouvelle Démo le 14 juin.Super Smash Bros. Ultimate contiendra tous les combattants sortis à ce jour.Snake fera donc son retour. Ganondorf aura le design du personnage paru dans le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Des changements ont été appliqués sur de nombreux personnages, aussi bien pour les coups que les Final Smash. Rodin sera un Trophée d’aide. Daisy sera un personnage Echo. Il sera possible d’éjecter les Trophées d’aide.Un stage issu du jeu jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sera présent. Les manettes Game Cube seront compatibles, tout comme les Amiibo.Ridley sera jouable, enfin. Le jeu sortira le 07 décembre 2018. Fin des Conférence E3 2018.PS : Pas présents durant le Nintendo Direct, deux Amiibo ont été annoncés : Ridley et une nouvelle à l’effigie de Splatoon 2…Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-e3-2018-ot-perfect4switch.48528/