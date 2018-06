Tout est dans le titre, j'ouvre le bal :



5eme / Hokuto no Ken Lost Paradise



Super fan de ce manga culte et le jeu sort enfin chez nous dans quelques mois en plus, avec un gameplay a la Yakuza ultra prenant. Vivement le haut couteau a pain comme a l'époque.







4eme / Sekiro Shadow Die Twice



Des idées tout droit sorties de Tenchu fusionné avec du BloodBorne en mode Japon féodal...Mais comment refuser ça.







3eme / Death Stranding



Malgré qu'on voit encore pas grand chose, sachez que Kojima ne déçoit jamais, et surtout j'ai trouvé ce trailer super prenant, exploration a la Shadow of the colossus sur des terres vides, escalades de montagnes a la BOTW, fuir des ombres menaçantes tout droit sortie d'ICO...On comprend rien mais ça pue la tuerie a tous les coups. #Kojigod







2eme / Ghost of the Tsushima



Une peinture japonaise vivante. Magnifique et le gameplay semble super jouissif ! Ah et ce grappin et les kill furtifs a la Tenchu, comment rester insensible...







1er / Resident Evil 2 Rebirth



Date de sortie extrêmement proche, super beau, changement de A a Z a la Rebirth (meilleur Remake de tous les temps), Leon, Claire, Mr.X, les zombies, Ada...de retour. Non c'est trop ce jeu,un gros day one en mode run au magasin!







La déception de l'E3 pour moi :



Devil May Cry V



Aie l'ambiance a la DmC Devil May Cry aie aie aie, pas fan du nouveau look de Nero, et Dante j'en parle même pas, j'espère en tout cas un excellent gameplay mais la DA et l'ambiance c'est la douche froide pour l'instant.