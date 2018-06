DS.DEATH STRANDING.Bordel à cul.Jetais hyper comme.never depuis le traîler des games awards.J'attendais ce jeu comme.le messie.Et bien c'est encore plus le cas maintenant.J'ai pris ma méchante gifle cette nuit.Difficile de me.satisfaire quand jattends un.jeu comme ca.Il la fait.Kojima san.ce maitre.Quel gros fuck à l'industrie tout de même.un traîler de 8 minutes sans.gunfights et autres dauberies fumantes pour.le kikou de base quon se coltine depuis 10.ans.Ce côté exploration en.solitaire,cette caméra qui s'éloigne pour montrer des.paysages absolument magnifiques..Putain j'ai tellement kiffer.Lambiance.elle me.scotche tellement.lunivers me scie en.deux franchement.Ya pas UN autre jeu comme.celui la et c'est vraiment ce que je recherche.Tellement intriguant Et tellement CLASSE.Kojima quoi.Ça me fait tellement.rire les réactions "c mou""Ya pas d'action ""il ai ou mon.third personne shooter"Un grand merci à lui pour ce jeu qui me.rends de plus en plus fou et qui est de loin mon NUMERO 1 sur mes attentes les autres sont.10 étages en dessous.Le reste franchement ca fait pâle figure à côté que du déjà vu et revu..A part ghost of tsu qui envoie vraiment la.patate ca fait plaisir le reste jattend de voirLast of us 2 commence vraiment à me faire peur ya rien de bandant dans ce que j'ai vu perso j'aurais pas fait de suite un.chef d'oeuvre doit le rester pas se faire pourrir par sa suite même si je sais que ca sera énorme à nen pas douter ca sera jamais la même claque émotionnelle que le.premier malheursement..ou est mon.Joel..Et ne.montrer que les combats contres les humains franchement je trouve ça pas terrible.comme comm c'est pas ca que je voulais voir mais le.cote survibalBon et ou est mon demons souls remake ?Vous allez quand même pas faire l'impasse pour.les 10 ans.sony soyons sérieux :snif: