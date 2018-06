Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts III :A la Conférence Sony, un Pack comprenant les jeux Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts III a été annoncé sur Ps4. Pour se le procurer, il faudra débourser sur le Playstation Store la modique somme de 109,99 euros. A noter qu'un Thème et une Keyblade spéciale seront offertes...Source : https://www.resetera.com/threads/kingdom-hearts-all-in-one-ps4-digital-pack-announced-3-pre-order-1-5-2-5-2-8-100-%E2%82%AC110-%C2%A390.48503/

